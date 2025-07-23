Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag im Ausverkauf

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,0 Prozent auf 1,49 USD abwärts.

Die Plug Power-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 6,0 Prozent auf 1,49 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Plug Power-Aktie bis auf 1,48 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,54 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 2.701.417 Stück.

Am 08.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 123,57 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,69 USD. Dieser Wert wurde am 17.05.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 53,47 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 11.08.2025 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 173,97 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 143,35 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,592 USD je Plug Power-Aktie.



