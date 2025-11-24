DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,6%Nas22.858 +2,6%Bitcoin76.981 +2,1%Euro1,1523 +0,1%Öl63,44 +1,5%Gold4.128 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Aktien in Grün -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende
Ausblick: NIO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: NIO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf Aktienkurs

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power gewinnt am Montagabend an Fahrt

24.11.25 20:23 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power gewinnt am Montagabend an Fahrt

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Plug Power-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
1,71 EUR 0,01 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Plug Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 1,99 USD. Bei 2,08 USD markierte die Plug Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,01 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 6.918.964 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,58 USD. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 130,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,69 USD ab. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 187,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 10.11.2025 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 177,06 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,73 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Plug Power am 26.02.2026 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,770 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie dreht ins Plus: Aktienbestand soll verdoppelt werden

Plug Power-Aktie kann Gewinne nicht verteidigen: Ist der Abwärtstrend nun gestoppt?

Plug Power-Aktie unter Druck: Neue Wandelanleihe und Investoren-Symposium im Mittelpunkt der Anleger

In eigener Sache

Übrigens: Plug Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Plug Power Inc.

Nachrichten zu Plug Power Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Plug Power Inc.

DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
18.03.2015Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
13.11.2014Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
28.07.2006Plug Power DowngradeThomas Weisel Partners
01.07.2005Plug Power ErsteinschätzungPacific Growth Equities
30.06.2005Update Plug Power Inc.: Equal WeightPacific Growth Equities
DatumRatingAnalyst
27.02.2009Plug Power neues KurszielRBC Capital Markets
03.12.2007Plug Power ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Plug Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen