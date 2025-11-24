Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power gewinnt am Montagabend an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Plug Power-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Plug Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 1,99 USD. Bei 2,08 USD markierte die Plug Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,01 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 6.918.964 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,58 USD. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 130,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,69 USD ab. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 187,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 10.11.2025 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 177,06 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,73 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Plug Power am 26.02.2026 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,770 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

