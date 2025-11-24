Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power schiebt sich am Nachmittag vor

Plug Power im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt wies die Plug Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 2,00 USD nach oben.

Die Plug Power-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 2,00 USD. Bei 2,08 USD erreichte die Plug Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,01 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.089.858 Plug Power-Aktien.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,58 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 129,00 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,69 USD erreichte der Anteilsschein am 17.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Plug Power-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 10.11.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 177,06 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 173,73 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Plug Power-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,770 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

