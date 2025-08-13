Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Abend in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Plug Power. Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,4 Prozent auf 1,58 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Plug Power-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 1,58 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Plug Power-Aktie bis auf 1,56 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,62 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 2.342.154 Stück.
Am 08.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 110,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,13 Prozent.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Am 11.08.2025 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 173,97 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 143,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,614 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie
Plug Power-Aktie im Fokus: Wie Analysten auf die Bilanz reagieren
Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen
Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens
Übrigens: Plug Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Plug Power Inc.
Nachrichten zu Plug Power Inc.
Analysen zu Plug Power Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.03.2019
|Plug Power Buy
|B. Riley FBR
|23.08.2018
|Plug Power Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|25.07.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Buy
|Rodman & Renshaw, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.03.2019
|Plug Power Buy
|B. Riley FBR
|23.08.2018
|Plug Power Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|25.07.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Buy
|Rodman & Renshaw, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.03.2015
|Plug Power Neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|13.11.2014
|Plug Power Neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|28.07.2006
|Plug Power Downgrade
|Thomas Weisel Partners
|01.07.2005
|Plug Power Ersteinschätzung
|Pacific Growth Equities
|30.06.2005
|Update Plug Power Inc.: Equal Weight
|Pacific Growth Equities
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2009
|Plug Power neues Kursziel
|RBC Capital Markets
|03.12.2007
|Plug Power Ersteinschätzung
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Plug Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen