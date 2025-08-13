DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,25 -4,1%Dow45.535 -0,2%Nas21.453 -1,2%Bitcoin92.908 -3,6%Euro1,1694 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.444 +0,8%
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Abend in Rot

29.08.25 20:24 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Abend in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Plug Power. Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,4 Prozent auf 1,58 USD abwärts.

Plug Power Inc.
1,39 EUR -0,00 EUR -0,17%
Die Plug Power-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 1,58 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Plug Power-Aktie bis auf 1,56 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,62 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 2.342.154 Stück.

Am 08.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 110,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,13 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 173,97 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 143,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,614 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

