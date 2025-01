Pluszeichen in Zürich: SMI notiert schlussendlich im Plus

SIX-Handel im Blick

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Am Donnerstag legte der SMI via SIX schlussendlich um 1,29 Prozent auf 11.934,17 Punkte zu. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,383 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,986 Prozent stärker bei 11.897,94 Punkten, nach 11.781,74 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 11.937,97 Punkte, das Tagestief hingegen 11.787,84 Zähler.

SMI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,77 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 16.12.2024, einen Stand von 11.701,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2024, betrug der SMI-Kurs 12.193,07 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11.229,65 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 2,67 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 11.968,89 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11.570,13 Punkte.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 16,36 Prozent auf 161,80 CHF), Partners Group (+ 1,11 Prozent auf 1.318,00 CHF), Roche (+ 1,02 Prozent auf 268,60 CHF), UBS (+ 0,97 Prozent auf 30,25 CHF) und Swiss Re (+ 0,90 Prozent auf 135,20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Geberit (-3,22 Prozent auf 493,60 CHF), Sonova (-0,20 Prozent auf 303,80 CHF), Zurich Insurance (-0,19 Prozent auf 536,60 CHF), Logitech (-0,17 Prozent auf 80,20 CHF) und Novartis (+ 0,01 Prozent auf 90,59 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.476.990 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 225,798 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,71 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 5,63 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

