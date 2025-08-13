DAX24.397 +0,1%ESt505.447 +0,2%Top 10 Crypto16,70 -0,6%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.972 +0,2%Euro1,1690 +0,3%Öl66,57 -0,5%Gold3.338 +0,1%
Hot Stocks heute: Berkshire Hathaway beteiligt sich an UnitedHealth, D.R. Horton, Lennar, Nucor, Lamar und Allegion

15.08.25 14:12 Uhr
Hot Stocks heute: Berkshire Hathaway beteiligt sich an UnitedHealth, D.R. Horton, Lennar, Nucor, Lamar und Allegion

LANXESS kürzt Prognose - Aktie stabil 

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über die neuen Positionen im Berkshire Hathaway Depot. LANXESS kürzt die Prognosen, die Aussichten werden besser. Für mehr Details, hört doch mal rein!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

In eigener Sache

