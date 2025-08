Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verzeichnet am Vormittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 34,94 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 34,94 EUR abwärts. Die Porsche Automobil vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,85 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.821 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,62 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,98 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR ab. Mit Abgaben von 12,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Porsche Automobil vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,91 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,13 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,43 EUR.

Am 14.05.2025 lud Porsche Automobil vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,53 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche Automobil vz ein EPS von 3,49 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf -1019000000,00 EUR – das entspricht einem Minus von 189,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.08.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,05 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

