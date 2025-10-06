Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil tendiert am Montagnachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 34,15 EUR.

Die Porsche Automobil-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 34,15 EUR ab. Der Kurs der Porsche Automobil-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,89 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,33 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 212.143 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,10 EUR erreichte der Titel am 25.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil-Aktie liegt somit 16,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,46 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil-Aktie ist somit 10,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Porsche Automobil seine Aktionäre 2024 mit 1,91 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,14 EUR für die Porsche Automobil-Aktie aus.

Am 13.08.2025 äußerte sich Porsche Automobil zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,53 Mrd. EUR – ein Plus von 33,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche Automobil 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Porsche Automobil veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Porsche Automobil die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil im Jahr 2026 12,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie

Aktienempfehlung Porsche Automobil-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 10 Jahren bedeutet

Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz & Co. uneins: US-Regierung senkt EU-Autozölle auf 15 Prozent