Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zieht am Montagmittag an

11.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 36,11 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 36,11 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 36,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,11 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 95.369 Porsche Automobil vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 42,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 15,65 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Porsche Automobil vz seine Aktionäre 2024 mit 1,91 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,43 EUR.

Am 14.05.2025 hat Porsche Automobil vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,53 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche Automobil vz ein EPS von 3,49 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Porsche Automobil vz im vergangenen Quartal -1019000000,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 189,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche Automobil vz 1,14 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,05 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE Vz

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE Vz

27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
10.02.2025Porsche Automobil vz HoldWarburg Research
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
30.08.2024Porsche Automobil vz BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.04.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
10.02.2025Porsche Automobil vz HoldWarburg Research
03.02.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE Vz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen