Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Dienstagmittag gesucht

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Porsche Automobil-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 35,88 EUR.

Die Porsche Automobil-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 35,88 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche Automobil-Aktie bis auf 36,07 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 99.204 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 40,37 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil-Aktie derzeit noch 12,51 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil-Aktie liegt somit 17,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Porsche Automobil-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,91 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,82 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,43 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche Automobil am 13.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche Automobil ein EPS von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 38,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 708,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.03.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Porsche Automobil die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,98 EUR je Porsche Automobil-Aktie.

