Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Nachmittag gefragt
Die Aktie von Porsche Automobil zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 33,58 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Porsche Automobil legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 33,58 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche Automobil-Aktie bei 33,81 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 193.433 Porsche Automobil-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 41,10 EUR markierte der Titel am 25.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil-Aktie 22,39 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,29 Prozent könnte die Porsche Automobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 1,91 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,02 EUR je Porsche Automobil-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,14 EUR.
Porsche Automobil ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil 3,47 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 38,11 Prozent auf 708,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil am 11.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,72 EUR je Aktie in den Porsche Automobil-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie
VW-Aktie zieht an: CEO hält Verbrenner-Aus 2035 für 'unrealistisch'
DAX 40-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil von vor einem Jahr angefallen
Aktienempfehlung Porsche Automobil-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.2024
|Porsche Automobil vz Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|27.05.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|10.02.2025
|Porsche Automobil vz Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.03.2025
|Porsche Automobil vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Porsche Automobil vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|Porsche Automobil vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Porsche Automobil vz Underweight
|Barclays Capital
|03.10.2024
|Porsche Automobil vz Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen