Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Porsche Automobil zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 33,58 EUR zu.

Das Papier von Porsche Automobil legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 33,58 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche Automobil-Aktie bei 33,81 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 193.433 Porsche Automobil-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 41,10 EUR markierte der Titel am 25.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil-Aktie 22,39 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,29 Prozent könnte die Porsche Automobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,91 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,02 EUR je Porsche Automobil-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,14 EUR.

Porsche Automobil ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil 3,47 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 38,11 Prozent auf 708,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil am 11.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,72 EUR je Aktie in den Porsche Automobil-Büchern.

