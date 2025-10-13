Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil schiebt sich am Montagmittag vor

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche Automobil-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 33,70 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Porsche Automobil-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 33,70 EUR. Die Porsche Automobil-Aktie legte bis auf 33,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 33,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 114.672 Porsche Automobil-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 41,10 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil-Aktie liegt somit 18,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 9,61 Prozent könnte die Porsche Automobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil-Aktionäre 1,91 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Porsche Automobil-Aktie im Durchschnitt mit 37,14 EUR.

Porsche Automobil ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 708,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 38,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil wird am 11.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Porsche Automobil.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,72 EUR je Porsche Automobil-Aktie.

Redaktion finanzen.net

