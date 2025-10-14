Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Porsche Automobil im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Porsche Automobil-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 33,63 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Porsche Automobil-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 33,63 EUR. In der Spitze legte die Porsche Automobil-Aktie bis auf 33,88 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche Automobil-Aktie bis auf 33,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,62 EUR. Bisher wurden heute 209.027 Porsche Automobil-Aktien gehandelt.

Am 25.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 41,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,21 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,46 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil-Aktie mit einem Verlust von 9,43 Prozent wieder erreichen.

Porsche Automobil-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,91 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,02 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,14 EUR.

Porsche Automobil ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,47 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 38,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,14 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 708,00 Mio. EUR.

Die Porsche Automobil-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Porsche Automobil dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie

