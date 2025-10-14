DAX24.084 -1,3%Est505.507 -1,1%MSCI World4.272 -0,3%Top 10 Crypto15,28 -4,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1555 -0,2%Öl61,62 -2,8%Gold4.136 +0,6%
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Mittag im Plus

14.10.25
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche Automobil. Das Papier von Porsche Automobil konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 33,85 EUR.

Porsche Automobil Holding SE
33,81 EUR 0,18 EUR 0,54%
Die Porsche Automobil-Aktie konnte um 11:37 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 33,85 EUR. Der Kurs der Porsche Automobil-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,88 EUR zu. Mit einem Wert von 33,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 109.365 Porsche Automobil-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil-Aktie ist somit 21,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil-Aktie mit einem Verlust von 10,01 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,91 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,02 EUR je Porsche Automobil-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil-Aktie bei 37,14 EUR.

Porsche Automobil veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 4,63 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche Automobil einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 38,11 Prozent auf 708,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,14 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil wird am 11.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Experten taxieren den Porsche Automobil-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,72 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
