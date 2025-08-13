DAX24.282 +0,4%ESt505.402 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1693 -0,1%Öl65,64 -0,2%Gold3.357 +0,1%
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag im Plus

14.08.25 12:07 Uhr
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag im Plus

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 36,67 EUR.

Um 11:46 Uhr stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 36,67 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 36,83 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 36,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.945 Stück gehandelt.

Am 28.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 16,23 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,46 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,71 EUR.

Am 14.05.2025 legte Porsche Automobil vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Porsche Automobil vz mit einem Umsatz von insgesamt -1019000000,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 189,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 vorlegen. Porsche Automobil vz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen