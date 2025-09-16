DAX23.351 +0,1%ESt505.375 +0,1%Top 10 Crypto16,14 -0,9%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.338 ±-0,0%Euro1,1842 -0,2%Öl67,84 -1,0%Gold3.664 -0,7%
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX stabil -- China verbietet wohl NVIDIA-KI-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, SAP, BioNTech, Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt
Aktienkurs im Fokus

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz wird am Mittag ausgebremst

17.09.25 12:06 Uhr
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 35,76 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE Vz
35,94 EUR 0,03 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 35,76 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bisher bei 35,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 83.218 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 17,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,96 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 37,71 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,53 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Porsche Automobil vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,13 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
30.08.2024Porsche Automobil vz BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
10.02.2025Porsche Automobil vz HoldWarburg Research
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

