Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 35,76 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 35,76 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bisher bei 35,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 83.218 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 17,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,96 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 37,71 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,53 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Porsche Automobil vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,13 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

