Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Nachmittag südwärts

So entwickelt sich Porsche Automobil vz

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 36,38 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Porsche Automobil vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 36,38 EUR ab. In der Spitze büßte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 36,22 EUR ein. Bei 36,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 112.324 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 42,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,15 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 16,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Porsche Automobil vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,91 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,81 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,71 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,15 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,53 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 7,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

