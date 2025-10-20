Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil. Die Porsche Automobil-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 34,34 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Porsche Automobil-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 34,34 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche Automobil-Aktie bis auf 34,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,20 EUR. Bisher wurden heute 179.384 Porsche Automobil-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,10 EUR erreichte der Titel am 25.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,69 Prozent könnte die Porsche Automobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR an Porsche Automobil-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,02 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,14 EUR.

Porsche Automobil ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,63 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 708,00 Mio. EUR im Vergleich zu 1,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Porsche Automobil dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Porsche Automobil-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil ein EPS in Höhe von 3,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

