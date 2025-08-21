Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag mit Aufschlag

Kurs der Porsche Automobil vz

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 37,60 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 37,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 37,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,30 EUR. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 194.811 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,62 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR. Abschläge von 18,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,81 EUR, nach 1,91 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 37,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil vz 3,47 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,53 Mrd. EUR – ein Plus von 33,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche Automobil vz 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,91 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

DAX 40-Papier Porsche Automobil vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche Automobil vz von vor 3 Jahren verloren

Aktien von VW, BMW & Co. steigen: IG Metall fordert Dividenden-Abstrich von Auto-Aktionären

Aktien-Tipp Porsche Automobil vz-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse