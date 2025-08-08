Porsche Aktie News: Porsche stabilisiert sich am Montagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Porsche-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 45,93 EUR.

Die Porsche-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:46 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 45,93 EUR. Bei 46,48 EUR erreichte die Porsche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 45,79 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 75.611 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,29 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,58 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,83 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,13 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,41 EUR an.

Porsche ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,45 Mrd. EUR gelegen.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Porsche.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

