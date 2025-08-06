Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 45,54 EUR abwärts.

Die Porsche-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 45,54 EUR abwärts. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,53 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 157.960 Porsche-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 64,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,58 EUR am 26.06.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 13,09 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,13 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 48,41 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 30.07.2025 vor. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 23.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,70 EUR je Porsche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

DZ BANK bescheinigt Verkaufen für Porsche-Aktie

Im Juli 2025: Deutscher Automarkt nimmt wieder Fahrt auf

DAX-Konzerne gehören mehrheitlich ausländischen Investoren