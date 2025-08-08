Porsche Aktie News: Porsche zieht am Vormittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 46,48 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 46,48 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 46,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.157 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 75,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,36 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2025 (39,58 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 14,85 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,13 EUR. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 48,41 EUR.

Porsche gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 9,30 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,98 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 23.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2025 1,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

