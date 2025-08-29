DAX23.505 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,47 +1,4%Dow45.024 -1,1%Nas21.069 -1,8%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1652 -0,5%Öl68,89 +1,1%Gold3.512 +1,0%
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Dienstagnachmittag im Plus

02.09.25 16:09 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Zuletzt ging es für das Procter Gamble-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 157,28 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
135,44 EUR 1,40 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Procter Gamble-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 157,28 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Procter Gamble-Aktie bisher bei 158,86 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 157,40 USD. Bisher wurden heute 297.265 Procter Gamble-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,40 USD erreichte der Titel am 28.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 12,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 149,91 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Verlust von 4,69 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,29 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 177,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Procter Gamble am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 20,89 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,53 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Procter Gamble dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 15.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,99 USD je Procter Gamble-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

P&G-Aktie tiefer: Chefwechsel bei Procter & Gamble - hohe Belastung durch Zölle erwartet

Hinter diesen Marken steckt der Konzern Procter & Gamble

Procter & Gamble-Aktie sinkt: Tausende Stellen in der Verwaltung werden gestrichen

