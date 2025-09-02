Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Im New York-Handel gewannen die Procter Gamble-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das Procter Gamble-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 159,23 USD. Die Procter Gamble-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 159,25 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 158,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 183.217 Procter Gamble-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 11,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 149,91 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 4,08 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,29 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Procter Gamble-Aktie wird bei 177,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Procter Gamble am 29.07.2025. In Sachen EPS wurden 1,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Procter Gamble 1,27 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 20,89 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 20,53 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 15.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 6,99 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

P&G-Aktie tiefer: Chefwechsel bei Procter & Gamble - hohe Belastung durch Zölle erwartet

Hinter diesen Marken steckt der Konzern Procter & Gamble

Procter & Gamble-Aktie sinkt: Tausende Stellen in der Verwaltung werden gestrichen