DAX schließt fester -- Wall Street fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Gold im Fokus
Warum der Euro am Montag zum Dollar zulegen kann - Argentinischer Peso gerät deutlich unter Druck
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
Procter Gamble im Fokus

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von Procter Gamble

08.09.25 20:24 Uhr

08.09.25 20:24 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von Procter Gamble

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Procter Gamble. Zuletzt ging es für die Procter Gamble-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 158,46 USD.

Das Papier von Procter Gamble befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 158,46 USD ab. Die Procter Gamble-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 158,25 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 159,46 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 428.569 Procter Gamble-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,40 USD. Dieser Kurs wurde am 28.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Procter Gamble-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2025 bei 149,91 USD. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 5,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Procter Gamble-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,30 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 177,00 USD an.

Procter Gamble ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent auf 20,89 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.10.2025 dürfte Procter Gamble Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,99 USD je Aktie in den Procter Gamble-Büchern.

Redaktion finanzen.net

