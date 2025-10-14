DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.276 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.535 -0,7%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1605 +0,3%Öl62,18 -1,9%Gold4.129 +0,5%
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble macht am Nachmittag Boden gut

14.10.25 16:08 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble macht am Nachmittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Zuletzt stieg die Procter Gamble-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 148,16 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
127,48 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Procter Gamble-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 148,16 USD. Die Procter Gamble-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 148,36 USD. Bei 147,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 138.632 Procter Gamble-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 180,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Procter Gamble-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 146,97 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 0,80 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,29 USD belaufen. Analysten bewerten die Procter Gamble-Aktie im Durchschnitt mit 177,00 USD.

Procter Gamble ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,27 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,89 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 20,53 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Procter Gamble-Bilanz für Q1 2026 wird am 24.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Procter Gamble-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 21.10.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Procter Gamble-Gewinn in Höhe von 6,97 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

