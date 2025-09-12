Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Montagabend mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 156,82 USD.

Die Procter Gamble-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 156,82 USD. Die Procter Gamble-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 156,41 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 157,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 366.391 Procter Gamble-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,40 USD. Dieser Kurs wurde am 28.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.08.2025 auf bis zu 149,91 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 4,41 Prozent Luft nach unten.

Procter Gamble-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,30 USD aus. Analysten bewerten die Procter Gamble-Aktie im Durchschnitt mit 177,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Procter Gamble am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Procter Gamble hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,89 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Procter Gamble am 15.10.2025 präsentieren.

In der Procter Gamble-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

P&G-Aktie tiefer: Chefwechsel bei Procter & Gamble - hohe Belastung durch Zölle erwartet

Hinter diesen Marken steckt der Konzern Procter & Gamble

Procter & Gamble-Aktie sinkt: Tausende Stellen in der Verwaltung werden gestrichen