Blick auf Procter Gamble-Kurs

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag höher

17.10.25 16:08 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 151,08 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
130,06 EUR 2,24 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Procter Gamble-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 151,08 USD. In der Spitze legte die Procter Gamble-Aktie bis auf 151,24 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 150,51 USD. Der Tagesumsatz der Procter Gamble-Aktie belief sich zuletzt auf 501.603 Aktien.

Am 28.11.2024 markierte das Papier bei 180,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 19,41 Prozent Plus fehlen der Procter Gamble-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 146,97 USD fiel das Papier am 14.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,72 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,29 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 177,00 USD an.

Procter Gamble ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1,27 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Procter Gamble 20,89 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Procter Gamble dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 24.10.2025 präsentieren. Procter Gamble dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 6,97 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen