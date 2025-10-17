Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble präsentiert sich am Abend stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 151,42 USD zu.

Um 20:07 Uhr wies die Procter Gamble-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 151,42 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Procter Gamble-Aktie bei 152,02 USD. Mit einem Wert von 150,51 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 735.301 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Bei 180,40 USD erreichte der Titel am 28.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Procter Gamble-Aktie somit 16,06 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2025 bei 146,97 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,94 Prozent.

Procter Gamble-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,29 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 177,00 USD an.

Procter Gamble ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie vermeldet. Procter Gamble hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,89 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Procter Gamble-Anleger Experten zufolge am 21.10.2026 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Procter Gamble ein EPS in Höhe von 6,97 USD in den Büchern stehen haben wird.

