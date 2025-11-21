Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble gewinnt am Nachmittag an Boden

Procter Gamble im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 148,83 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Procter Gamble zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 148,83 USD. Bei 149,30 USD erreichte die Procter Gamble-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 148,49 USD. Bisher wurden via New York 648.128 Procter Gamble-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 21,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.11.2025 bei 144,09 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 3,18 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,08 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,88 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Procter Gamble am 24.10.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,61 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Procter Gamble mit einem Umsatz von insgesamt 22,39 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,99 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 28.01.2026 dürfte Procter Gamble Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Procter Gamble im Jahr 2026 7,00 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

