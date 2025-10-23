DAX24.192 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.882 +0,6%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1613 ±-0,0%Öl65,50 +1,8%Gold4.151 +1,4%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street in Grün -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht
SAP-Aktie nach Zahlen schwächer: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt SAP-Aktie nach Zahlen schwächer: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt
Procter Gamble im Blick

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag mit Kurseinbußen

23.10.25 16:08 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 151,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
130,32 EUR -0,76 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 151,29 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Procter Gamble-Aktie bisher bei 151,29 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 152,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Procter Gamble-Aktien beläuft sich auf 163.441 Stück.

Am 28.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,40 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Procter Gamble-Aktie 19,24 Prozent zulegen. Bei 146,97 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Procter Gamble-Aktie 2,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 4,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,29 USD je Procter Gamble-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 177,00 USD an.

Am 29.07.2025 äußerte sich Procter Gamble zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,61 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,89 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 21,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Procter Gamble am 24.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,97 USD je Aktie in den Procter Gamble-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
