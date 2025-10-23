DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.939 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,88 +2,4%Gold4.119 +0,6%
Blick auf Procter Gamble-Kurs

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble tendiert am Abend tiefer

23.10.25 20:23 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble tendiert am Abend tiefer

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 152,03 USD.

Die Procter Gamble-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 152,03 USD. Das Tagestief markierte die Procter Gamble-Aktie bei 150,60 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 152,35 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 461.739 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.11.2024 auf bis zu 180,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,66 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2025 Kursverluste bis auf 146,97 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 4,08 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,29 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Procter Gamble-Aktie wird bei 177,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Procter Gamble am 29.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Procter Gamble mit einem Umsatz von insgesamt 20,89 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,90 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,97 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
