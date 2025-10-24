Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Abend im Plus

Procter Gamble im Blick

Die Aktie von Procter Gamble zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Procter Gamble-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 152,70 USD.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Procter Gamble zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 152,70 USD. Bei 156,90 USD erreichte die Procter Gamble-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 156,75 USD. Bisher wurden via New York 1.003.236 Procter Gamble-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 180,40 USD markierte der Titel am 28.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,14 Prozent. Bei 146,97 USD fiel das Papier am 14.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 3,75 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Procter Gamble seine Aktionäre 2025 mit 4,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,29 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Procter Gamble-Aktie bei 177,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Procter Gamble am 29.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,48 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,89 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Procter Gamble-Bilanz für Q2 2026 wird am 28.01.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 6,97 USD im Jahr 2026 aus.

