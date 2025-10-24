Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Freitagnachmittag gefragt

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 152,90 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 152,90 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Procter Gamble-Aktie bei 156,90 USD. Bei 156,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 508.619 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,40 USD. Dieser Kurs wurde am 28.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 15,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 146,97 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 3,88 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Procter Gamble-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,29 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 177,00 USD an.

Am 29.07.2025 lud Procter Gamble zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,48 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Procter Gamble 20,89 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21,74 Mrd. USD umgesetzt worden.

Procter Gamble wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 28.01.2026 vorlegen.

In der Procter Gamble-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,97 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

