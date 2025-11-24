DAX23.293 +0,9%Est505.550 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.731 +2,1%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,46 -0,1%Gold4.091 +0,6%
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Montagnachmittag mit Einbußen

24.11.25 16:10 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Montagnachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Procter Gamble befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,0 Prozent auf 147,96 USD ab.

Die Procter Gamble-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 147,96 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Procter Gamble-Aktie bis auf 147,82 USD. Bei 150,29 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 297.127 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,40 USD erreichte der Titel am 28.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 144,09 USD erreichte der Anteilsschein am 11.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 4,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,88 USD je Procter Gamble-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 177,00 USD.

Procter Gamble ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,95 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,39 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 21,74 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Procter Gamble dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 28.01.2026 präsentieren.

In der Procter Gamble-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Procter & Gamble-Aktie steigt: Starke Ergebnisse trotz Konsumflaute

Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Procter Gamble Anlegern eine Freude

Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
