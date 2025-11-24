DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,6%Nas22.858 +2,6%Bitcoin76.981 +2,1%Euro1,1523 +0,1%Öl63,44 +1,5%Gold4.128 +1,5%
So bewegt sich Procter Gamble

24.11.25 20:23 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Montagabend mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 147,22 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
127,58 EUR -1,32 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Procter Gamble-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 147,22 USD. Im Tief verlor die Procter Gamble-Aktie bis auf 146,55 USD. Bei 150,29 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 834.612 Procter Gamble-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 180,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 22,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 11.11.2025 auf bis zu 144,09 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Verlust von 2,13 Prozent wieder erreichen.

Nach 4,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,88 USD je Procter Gamble-Aktie. Analysten bewerten die Procter Gamble-Aktie im Durchschnitt mit 177,00 USD.

Am 24.10.2025 äußerte sich Procter Gamble zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,95 USD gegenüber 1,61 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 22,39 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 21,74 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Procter Gamble am 28.01.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

mehr Analysen