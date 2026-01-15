DAX24.575 -1,0%Est505.956 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -2,2%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.460 -1,4%Euro1,1952 -0,1%Öl69,62 +1,3%Gold5.500 +1,5%
Prognosen übertroffen

secunet-Aktie trotzdem im Minus: Umsatz und operativer Gewinn deutlich gesteigert

29.01.26 10:58 Uhr
Starke Zahlen bei secunet: Aktie gibt nach Umsatz- und Gewinnplus trotzdem nach | finanzen.net

Das IT-Sicherheitsunternehmen secunet Security Networks hat den Umsatz und operativen Gewinn 2025 deutliche gesteigert und die Prognosen übertroffen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
secunet Security Networks AG
209,00 EUR -7,00 EUR -3,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Unternehmen profitierte dabei vor allem von Aufträgen aus dem öffentlichen Sektor. Für 2026 erwartet das Management weiteres Wachstum. Der Umsatz stieg auf Basis vorläufiger Zahlen um 13 Prozent auf rund 459 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte überproportional um ein Fünftel auf 51,7 Millionen Euro zu. Die secunet Security Networks-Aktie reagiert mit einem Rückgang auf die Geschäftszahlen. Im XETRA-Handel geht es zeitweise 2,13 Prozent auf 207,00 Euro runter.

Der Auftragseingang erhöht sich um ein Viertel auf rund 532 Millionen Euro. Stärkster Treiber war vor allem das vierte Quartal. Für 2026 erwartet das Management um Konzernchef Marc-Julian Siewert einen Umsatz von 460 bis 500 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis von 53 bis 58 Millionen Euro.

Der vollständige Geschäftsbericht 2025 soll am 30. März veröffentlicht werden.

/err/stk

ESSEN (dpa-AFX)

Nachrichten zu secunet Security Networks AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu secunet Security Networks AG

DatumRatingAnalyst
26.01.2026secunet Security Networks BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.2026secunet Security Networks BuyWarburg Research
20.01.2026secunet Security Networks BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025secunet Security Networks BuyWarburg Research
14.11.2025secunet Security Networks BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
26.01.2026secunet Security Networks BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.2026secunet Security Networks BuyWarburg Research
20.01.2026secunet Security Networks BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025secunet Security Networks BuyWarburg Research
14.11.2025secunet Security Networks BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
25.04.2025secunet Security Networks HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.10.2024secunet Security Networks HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.10.2009secunet haltenSES Research GmbH
12.08.2009secunet haltenSES Research GmbH
10.07.2009secunet haltenSES Research GmbH
DatumRatingAnalyst
15.12.2023secunet Security Networks SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
23.07.2009secunet Angebot annehmenFocus Money

