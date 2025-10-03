ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagnachmittag verlustreich

Kurs der ProSiebenSat1 Media SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 5,62 EUR.

Die Aktie notierte um 15:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 5,62 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,58 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.557 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 8,53 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 51,78 Prozent wieder erreichen. Bei 4,50 EUR fiel das Papier am 02.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 19,93 Prozent sinken.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,051 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,46 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Am 31.07.2025 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 840,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,770 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

