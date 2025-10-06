DAX24.377 ±-0,0%Est505.619 -0,6%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1674 -0,5%Öl65,63 +2,0%Gold3.946 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Goldpreis im Fokus
Top News
Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Kurs der ProSiebenSat1 Media SE

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Vormittag südwärts

06.10.25 09:27 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Vormittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 5,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
5,61 EUR 0,02 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:00 Uhr um 0,8 Prozent auf 5,60 EUR nach. Bei 5,60 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.004 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 8,53 EUR erreichte der Titel am 29.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 24,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,051 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,46 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 840,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 0,770 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

September 2025: Analysten sehen Potenzial bei ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1: Prognoseschock beschleunigt den Absturz

ProsiebenSat.1-Aktie fällt nach Analystenurteilen kräftig nach unten

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
18.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
17.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
16.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
18.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
17.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
16.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
11.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.09.2025ProSiebenSat1 Media SE SellWarburg Research
26.03.2025ProSiebenSat1 Media SE SellGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
28.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
04.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ProSiebenSat.1 Media SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen