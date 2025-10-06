ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Vormittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 5,60 EUR.
Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:00 Uhr um 0,8 Prozent auf 5,60 EUR nach. Bei 5,60 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.004 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 8,53 EUR erreichte der Titel am 29.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 24,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,051 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,46 EUR.
Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 840,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 17.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 0,770 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
September 2025: Analysten sehen Potenzial bei ProSiebenSat1 Media SE-Aktie
ProSiebenSat.1: Prognoseschock beschleunigt den Absturz
ProsiebenSat.1-Aktie fällt nach Analystenurteilen kräftig nach unten
