ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE legt am Freitagvormittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 5,65 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 5,65 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,65 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,64 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.679 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.08.2025 auf bis zu 8,53 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 50,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 25,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,051 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,46 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,21 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 840,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,39 Prozent verringert.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,770 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

