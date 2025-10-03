ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag nahezu unverändert

So bewegt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 5,64 EUR.

Bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ließ sich um 11:47 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 5,64 EUR. Bei 5,67 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,61 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.924 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 8,53 EUR. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 33,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,14 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,051 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 907,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Am 17.11.2026 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,770 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

