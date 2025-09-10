DAX23.667 +0,1%ESt505.382 +0,4%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.590 +0,2%Euro1,1685 -0,1%Öl66,88 -1,1%Gold3.617 -0,7%
Blick auf Aktienkurs

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagmittag gefragt

11.09.25 12:05 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 6,97 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
6,97 EUR 0,07 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:45 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 6,97 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 63.849 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 8,53 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 02.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 54,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,058 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,68 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 907,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,839 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie steigt: Berlusconi-Konzern übernimmt die volle Kontrolle

ProSiebenSat.1-Aktie verliert: ProSiebenSat.1 muss laut Berlusconi lokaler werden

ProSiebenSat.1-Aktie tief im Minus: MFE-Angebotsfrist läuft aus

