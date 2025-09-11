ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von ProSiebenSat1 Media SE
Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 6,71 EUR.
Um 09:00 Uhr fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 6,71 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging bis auf 6,71 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,71 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.246 Stück gehandelt.
Am 29.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,53 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 27,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 32,89 Prozent sinken.
ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,058 EUR belaufen. Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 7,68 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 840,00 Mio. EUR, gegenüber 907,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,39 Prozent präsentiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 13.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 0,839 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|01.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Warburg Research
|06.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Halten
|DZ BANK
|05.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Halten
|DZ BANK
|05.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Neutral
|UBS AG
|01.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Warburg Research
|26.03.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
|28.10.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
|04.10.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
