ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag kaum bewegt

ProSiebenSat1 Media SE im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zum Vortag unverändert notierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 6,31 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigte sich um 15:47 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 6,31 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 6,53 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 6,27 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 6,31 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 277.889 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 29.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,53 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,29 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Abschläge von 28,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,058 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,68 EUR.

Am 31.07.2025 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,39 Prozent zurück. Hier wurden 840,00 Mio. EUR gegenüber 907,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 13.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,839 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

