PUMA SE Aktie News: PUMA SE fällt am Mittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von PUMA SE. Das Papier von PUMA SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 29,10 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 29,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die PUMA SE-Aktie bis auf 29,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 332.484 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Bei 53,20 EUR erreichte der Titel am 11.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 82,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 05.02.2025 Kursverluste bis auf 28,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für PUMA SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,820 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,753 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die PUMA SE-Aktie bei 47,99 EUR.

PUMA SE gewährte am 22.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,16 EUR. Im letzten Jahr hatte PUMA SE einen Gewinn von 0,88 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PUMA SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,29 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.03.2025 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 25.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je PUMA SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,39 EUR fest.

