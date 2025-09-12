DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.840 ±0,0%Nas22.348 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1766 +0,3%Öl67,22 +0,5%Gold3.681 +1,0%
PUMA SE Aktie News: PUMA SE zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

15.09.25 16:13 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PUMA SE. Das Papier von PUMA SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 19,28 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
19,48 EUR 0,39 EUR 2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,4 Prozent auf 19,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PUMA SE-Aktie bisher bei 19,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,81 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 313.020 PUMA SE-Aktien.

Bei 47,93 EUR erreichte der Titel am 11.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 59,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 17,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PUMA SE-Aktie 11,57 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für PUMA SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,610 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,129 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die PUMA SE-Aktie bei 25,81 EUR.

Am 24.07.2025 hat PUMA SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,67 EUR gegenüber 0,28 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat PUMA SE im vergangenen Quartal 1,94 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PUMA SE 2,12 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von PUMA SE wird am 30.10.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von PUMA SE rechnen Experten am 28.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PUMA SE-Verlust in Höhe von -2,492 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

PUMA-Aktie dreht ins Plus: Artemis will Beteiligung nicht zum aktuellen Wert verkaufen

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PUMA SE von vor 3 Jahren angefallen

PUMA-Aktie fällt: Pinault hält sich Anteil-Optionen offen

