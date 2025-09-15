PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von PUMA SE. Zuletzt wies die PUMA SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 19,91 EUR nach oben.

Die PUMA SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 19,91 EUR. In der Spitze gewann die PUMA SE-Aktie bis auf 20,07 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,48 EUR. Von der PUMA SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 246.942 Stück gehandelt.

Bei 47,93 EUR erreichte der Titel am 11.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 140,79 Prozent Plus fehlen der PUMA SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,05 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,37 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,129 EUR. Im Vorjahr erhielten PUMA SE-Aktionäre 0,610 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,81 EUR je PUMA SE-Aktie aus.

Am 24.07.2025 legte PUMA SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PUMA SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von PUMA SE wird am 30.10.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte PUMA SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der PUMA SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,492 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

