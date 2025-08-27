PUMA SE-Aktie nach Insidertrade
Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei PUMA SE informiert.
Werte in diesem Artikel
Am 25.08.2025 tätigte bei PUMA SE eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die Transaktion wurde am 27.08.2025 publik gemacht. Baeumer, Matthias, Vorstand bei PUMA SE fügte dem eigenen Portfolio 489 PUMA SE-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 25.08.2025 einen Wert von jeweils 20,39 EUR. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von PUMA SE zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 14,70 Prozent auf 21,54 EUR.
Die PUMA SE-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 2,00 Prozent im Plus bei 20,92 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 1.438 PUMA SE-Aktien umgesetzt. Die Marktkapitalisierung von PUMA SE beziffert sich unterdessen auf 3,00 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 145.446.464 Aktien frei am Markt gehandelt.
Bereits am 01.08.2025 kam es bei PUMA SE-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Vorstand, Höld, Arthur bei PUMA SE, vergrößerte sein Investment um 5.299 Aktien für jeweils 19,05 EUR.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com
Nachrichten zu PUMA SE
Analysen zu PUMA SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|26.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.08.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
|22.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|28.07.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.2025
|PUMA SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.2025
|PUMA SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|26.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|PUMA SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
|30.07.2025
|PUMA SE Reduce
|Baader Bank
|28.07.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
|25.07.2025
|PUMA SE Verkaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen