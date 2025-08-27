DAX24.165 +0,5%ESt505.427 +0,6%Top 10 Crypto16,06 +0,4%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.401 +2,0%Euro1,1633 -0,1%Öl67,73 -0,1%Gold3.394 -0,1%
Anpassung im Portfolio

PUMA SE-Aktie nach Insidertrade

28.08.25 10:01 Uhr
PUMA SE-Aktie nach Insidertrade | finanzen.net

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei PUMA SE informiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
21,16 EUR 0,24 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 25.08.2025 tätigte bei PUMA SE eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die Transaktion wurde am 27.08.2025 publik gemacht. Baeumer, Matthias, Vorstand bei PUMA SE fügte dem eigenen Portfolio 489 PUMA SE-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 25.08.2025 einen Wert von jeweils 20,39 EUR. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von PUMA SE zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 14,70 Prozent auf 21,54 EUR.

Die PUMA SE-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 2,00 Prozent im Plus bei 20,92 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 1.438 PUMA SE-Aktien umgesetzt. Die Marktkapitalisierung von PUMA SE beziffert sich unterdessen auf 3,00 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 145.446.464 Aktien frei am Markt gehandelt.

Bereits am 01.08.2025 kam es bei PUMA SE-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Vorstand, Höld, Arthur bei PUMA SE, vergrößerte sein Investment um 5.299 Aktien für jeweils 19,05 EUR.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

