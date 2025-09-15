DAX23.339 -1,7%ESt505.375 -1,2%Top 10 Crypto16,15 +1,0%Dow45.707 -0,4%Nas22.324 -0,1%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1839 +0,6%Öl68,31 +1,3%Gold3.680 ±0,0%
Vor Fed-Entscheid: Dow in Rot -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu
Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller
PUMA SE im Blick

PUMA SE Aktie News: PUMA SE verteuert sich am Nachmittag

16.09.25 16:10 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von PUMA SE gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die PUMA SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 20,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
19,87 EUR 0,38 EUR 1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die PUMA SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 20,24 EUR zu. Bei 20,70 EUR markierte die PUMA SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 19,48 EUR. Der Tagesumsatz der PUMA SE-Aktie belief sich zuletzt auf 987.375 Aktien.

Bei 47,93 EUR markierte der Titel am 11.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PUMA SE-Aktie 136,81 Prozent zulegen. Am 18.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,79 Prozent würde die PUMA SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,129 EUR. Im Vorjahr hatte PUMA SE 0,610 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der PUMA SE-Aktie wird bei 25,81 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte PUMA SE am 24.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte PUMA SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der PUMA SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,492 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
03.09.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.08.2025PUMA SE NeutralUBS AG
26.08.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
26.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
28.07.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025PUMA SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.08.2025PUMA SE NeutralUBS AG
26.08.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
26.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.09.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
28.07.2025PUMA SE SellUBS AG
25.07.2025PUMA SE VerkaufenDZ BANK

