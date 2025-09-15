PUMA SE Aktie News: PUMA SE verteuert sich am Nachmittag

PUMA SE im Blick

Die Aktie von PUMA SE gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die PUMA SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 20,24 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die PUMA SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 20,24 EUR zu. Bei 20,70 EUR markierte die PUMA SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 19,48 EUR. Der Tagesumsatz der PUMA SE-Aktie belief sich zuletzt auf 987.375 Aktien.

Bei 47,93 EUR markierte der Titel am 11.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PUMA SE-Aktie 136,81 Prozent zulegen. Am 18.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,79 Prozent würde die PUMA SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,129 EUR. Im Vorjahr hatte PUMA SE 0,610 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der PUMA SE-Aktie wird bei 25,81 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte PUMA SE am 24.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte PUMA SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der PUMA SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,492 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

