Fed-Entscheid am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen schließen ungleich - Hang Seng mit Kurssprung -- Baidu mit eigenen Chips -- Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Deutsche Bank-Aktie leicht im Minus: Weiterer Aktienrückkauf gestartet
Nestlé-Aktie im Minus: Chairman Paul Bulcke tritt zurück
So entwickelt sich PUMA SE

PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittwochvormittag mit Kursplus

17.09.25 09:27 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittwochvormittag mit Kursplus

Die Aktie von PUMA SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die PUMA SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 20,09 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
20,09 EUR 0,27 EUR 1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von PUMA SE legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 20,09 EUR. Bei 20,23 EUR erreichte die PUMA SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,11 EUR. Bisher wurden heute 13.759 PUMA SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2024 auf bis zu 47,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 138,58 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,05 EUR. Dieser Wert wurde am 18.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,16 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,610 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,129 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,81 EUR an.

PUMA SE gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,67 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PUMA SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die PUMA SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der PUMA SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,492 EUR je PUMA SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
03.09.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.08.2025PUMA SE NeutralUBS AG
26.08.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
26.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
28.07.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025PUMA SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.08.2025PUMA SE NeutralUBS AG
26.08.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
26.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.09.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
28.07.2025PUMA SE SellUBS AG
25.07.2025PUMA SE VerkaufenDZ BANK

