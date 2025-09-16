PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittwochvormittag mit Kursplus

So entwickelt sich PUMA SE

Die Aktie von PUMA SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die PUMA SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 20,09 EUR.

Das Papier von PUMA SE legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 20,09 EUR. Bei 20,23 EUR erreichte die PUMA SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,11 EUR. Bisher wurden heute 13.759 PUMA SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2024 auf bis zu 47,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 138,58 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,05 EUR. Dieser Wert wurde am 18.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,16 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,610 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,129 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,81 EUR an.

PUMA SE gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,67 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PUMA SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die PUMA SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der PUMA SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,492 EUR je PUMA SE-Aktie.

